На Батумском бульваре продолжают демонтаж зданий

Коммунальные службы с помощью спецтехника расчищают береговую линию столицы Аджарии от киосков, обветшалых зданий и других незаконных сооружений.



По словам мэрии, главная цель проводимых работ — благоустройство общественного пространства и восстановление архитектурного облика старого бульвара.



Власти также отмечают, что демонтаж осуществляется в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами, а владельцы торговых объектов были проинформированы о планируемых работах.





