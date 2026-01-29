Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
На Батумском бульваре продолжают демонтаж зданий


29.01.2026   16:31


Коммунальные службы с помощью спецтехника расчищают береговую линию столицы Аджарии от киосков, обветшалых зданий и других незаконных сооружений.

По словам мэрии, главная цель проводимых работ — благоустройство общественного пространства и восстановление архитектурного облика старого бульвара.

Власти также отмечают, что демонтаж осуществляется в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами, а владельцы торговых объектов были проинформированы о планируемых работах.


