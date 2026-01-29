|
Ножевое ранение в Поти: задержан гражданин Армении
29.01.2026 16:46
Сотрудники городского управления полиции Поти департамента полиции Самегрело–Земо Сванети МВД по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью задержали гражданина Армении — С.Ш., 1989 года рождения.
В ходе расследования установлено, что в Поти, на почве словесного конфликта, обвиняемый с применением холодного оружия ранил мужчину 1976 года рождения — Х.А., после чего скрылся с места происшествия.
Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая помощь.
В результате проведённых следственных мероприятий правоохранительные органы задержали С.Ш. в качестве обвиняемого вскоре после совершения преступления.
Расследование ведётся по статье 117 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.
