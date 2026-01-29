Мэрия Батуми опровергла информацию об отказе принимать заявления от «бездомных»

Отказ в приёме заявлений был дан только тем гражданам, которые зарегистрированы в других муниципалитетах и регионах.



Для граждан, зарегистрированных в Батуми, приём заявлений на получение статуса бездомного лица или семьи продолжается до 1 мая текущего года.



Заявителям необходимо заполнить специальные формы заявления для регистрации в качестве бездомного лица или семьи на территории города Батуми.



Приём заявлений осуществляется в сервис-центрах мэрии муниципалитета Батуми с понедельника по пятницу, с 09:00 до 18:00, по следующим адресам:



• Административная единица Гонио–Квариати — 3-й переулок Апсароса №22

• Административная единица Аэропорт — Аэропортовое шоссе №55

• Промышленная административная единица — ул. Дидачари №21

• Административная единица Кахабри — ул. Кахабри №28г

• Административная единица Агмашенебели — ул. Давида Агмашенебели №19а

• Административная единица Химшиашвили — ул. Тбел Абусеридзе №7

• Административная единица Джавахишвили — ул. И. Джавахишвили №70

• Административная единица Тамари — ул. Конституции №1

• Административная единица Бони–Городок — ул. Гоголя №14

• Административная единица Багратиони 1 — ул. Важа-Пшавела №91а

• Административная единица Багратиони 2 — ул. Лермонтова №46

• Административная единица Руставели — ул. Лермонтова №8

• Административная единица Старый Батуми — ул. Лука Асатиани №37а

• Административная единица Зелёный Мыс — проспект Тамар Мепе №16



С критериями, порядком присвоения статуса бездомного лица или семьи, а также с утверждёнными формами заявлений можно ознакомиться

