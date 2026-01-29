|
Мэрия Батуми опровергла информацию об отказе принимать заявления от «бездомных»
29.01.2026 18:06
Распространяется недостоверная информация о том, что мэрия Батуми якобы отказывается принимать заявления от бездомных граждан. Это не соответствует действительности.
Отказ в приёме заявлений был дан только тем гражданам, которые зарегистрированы в других муниципалитетах и регионах.
Для граждан, зарегистрированных в Батуми, приём заявлений на получение статуса бездомного лица или семьи продолжается до 1 мая текущего года.
Заявителям необходимо заполнить специальные формы заявления для регистрации в качестве бездомного лица или семьи на территории города Батуми.
Приём заявлений осуществляется в сервис-центрах мэрии муниципалитета Батуми с понедельника по пятницу, с 09:00 до 18:00, по следующим адресам:
• Административная единица Гонио–Квариати — 3-й переулок Апсароса №22
• Административная единица Аэропорт — Аэропортовое шоссе №55
• Промышленная административная единица — ул. Дидачари №21
• Административная единица Кахабри — ул. Кахабри №28г
• Административная единица Агмашенебели — ул. Давида Агмашенебели №19а
• Административная единица Химшиашвили — ул. Тбел Абусеридзе №7
• Административная единица Джавахишвили — ул. И. Джавахишвили №70
• Административная единица Тамари — ул. Конституции №1
• Административная единица Бони–Городок — ул. Гоголя №14
• Административная единица Багратиони 1 — ул. Важа-Пшавела №91а
• Административная единица Багратиони 2 — ул. Лермонтова №46
• Административная единица Руставели — ул. Лермонтова №8
• Административная единица Старый Батуми — ул. Лука Асатиани №37а
• Административная единица Зелёный Мыс — проспект Тамар Мепе №16
С критериями, порядком присвоения статуса бездомного лица или семьи, а также с утверждёнными формами заявлений можно ознакомиться по ссылке:
