Зал для визитеров построят у каньона Окаце

29.01.2026 21:23





О планах по улучшению инфраструктуры сообщают в Агентстве охраняемых территорий.



По заявлению ведомства, новый центр будет соответствовать современным стандартам и предложит посетителям немало нововведений. В частности, обещают информационные пространства, зал ожидания и интерактивные инсталляции.



Строительство улучшит качество сервиса и облегчит путешествие по каньону,— уверяют в Агентстве. Даты начала и завершения работ пока не сообщали.







