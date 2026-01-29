|
Зал для визитеров построят у каньона Окаце
29.01.2026 21:23
О планах по улучшению инфраструктуры сообщают в Агентстве охраняемых территорий.
По заявлению ведомства, новый центр будет соответствовать современным стандартам и предложит посетителям немало нововведений. В частности, обещают информационные пространства, зал ожидания и интерактивные инсталляции.
Строительство улучшит качество сервиса и облегчит путешествие по каньону,— уверяют в Агентстве. Даты начала и завершения работ пока не сообщали.