Зал для визитеров построят у каньона Окаце


29.01.2026   21:23


О планах по улучшению инфраструктуры сообщают в Агентстве охраняемых территорий.

По заявлению ведомства, новый центр будет соответствовать современным стандартам и предложит посетителям немало нововведений. В частности, обещают информационные пространства, зал ожидания и интерактивные инсталляции.

Строительство улучшит качество сервиса и облегчит путешествие по каньону,— уверяют в Агентстве. Даты начала и завершения работ пока не сообщали.


