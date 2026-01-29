С экс-министра обороны Грузии могут взыскать 6,9 млн лари при обвинительном приговоре

Минобороны Грузии затребует со своего бывшего главы Джуаншера Бурчуаладзе компенсацию в 6,9 млн лари в случае признания его виновным по делу о растратах. Об этом заявил руководитель юридического департамента министерства Георгий Цабадзе на сегодняшнем заседании в Тбилисском городском суде.



«В случае признания виновным [Джуаншера Бурчуладзе] мы потребуем компенсацию… В общей сложности это 6 миллионов 900 тысяч лари», – сказал Цабадзе.



Бурчуладзе задержали 11 сентября 2025 года. Ему вменяют злоупотребление должностными полномочиями при закупке МРТ-аппарата для военного госпиталя, а также легализацию незаконных доходов на 1,6 млн лари.



Другие фигуранты дела – бывший замминистра обороны Георгий Хаиндрава, экс-глава отдела закупок ведомства Владимир Гудушаури и зять Бурчуладзе Васил Мхеидзе. Следствие считает, что чиновники умышленно создали неконкурентную среду и завысили цену контракта до 3,9 млн лари вместо 2,6 млн, присвоив разницу.



Бурчулудзе грозит лишение свободы на срок от 9 до 12 лет. Сам экс-министр называет обвинения против него «абсурдными» и говорит о фабрикации доказательств дела.





