Четыре человека задержаны за мошенничество в Марнеульском районе

30.01.2026 11:53





Сотрудники Марнеульского районного отделения полиции Квемо Картли Министерства внутренних дел на основании решения судьи арестовали 4 человек: И.Г. (2004 г.р.), Р.М. (2002 г.р.), Н.Б. (2004 г.р.) и А.М. (1997 г.р.) по обвинению в крупномасштабном мошенничестве.



В ходе расследования установлено, что обвиняемые в разное время закладывали поддельные золотые изделия в различных микрофинансовых организациях в Марнеули и Тбилиси и мошенническим путем получали деньги.



Ущерб, причиненный микрофинансовым организациям, составил в общей сложности 48 845 GEL.



Сотрудники правоохранительных органов изъяли поддельные золотые изделия в качестве вещественных доказательств и арестовали всех четырех человек как обвиняемых.



Расследование ведется по статье 180, части 2 и 3, подпункту «б» Уголовного кодета, предусматривающей лишение свободы на срок до 9 лет.





