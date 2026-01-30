Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Четыре человека задержаны за мошенничество в Марнеульском районе


30.01.2026   11:53


Сотрудники Марнеульского районного отделения полиции Квемо Картли Министерства внутренних дел на основании решения судьи арестовали 4 человек: И.Г. (2004 г.р.), Р.М. (2002 г.р.), Н.Б. (2004 г.р.) и А.М. (1997 г.р.) по обвинению в крупномасштабном мошенничестве.

В ходе расследования установлено, что обвиняемые в разное время закладывали поддельные золотые изделия в различных микрофинансовых организациях в Марнеули и Тбилиси и мошенническим путем получали деньги.

Ущерб, причиненный микрофинансовым организациям, составил в общей сложности 48 845 GEL.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли поддельные золотые изделия в качестве вещественных доказательств и арестовали всех четырех человек как обвиняемых.

Расследование ведется по статье 180, части 2 и 3, подпункту «б» Уголовного кодета, предусматривающей лишение свободы на срок до 9 лет.


