Инспектор агентства продовольствия Грузии задержан по делу о коррупции
30.01.2026 13:43
Главный инспектор офиса Национального агентства продовольствия Грузии в регионе Шида-Картли задержан по обвинению в злоупотреблении служебным положением. Об этом сообщает Следственная служба Минфина Грузии.
По данным ведомства, в обмен на материальную выгоду чиновник заранее предупредил агропромышленную компанию о планируемой госинспекции.
В качестве доказательства ведомство предоставило скриншоты переписки чиновника и управляющего фирмы «Дом фермеров».
«Целью этих действий было избежание возможного наложения штрафа на компанию. Установлено, что указанный предприниматель в городе Гори осуществлял реализацию фальсифицированного агрохимиката под названием LUNA SENSATION, выдавая его за препарат компании BAYER», – информирует служба.
Следствие продолжается по факту злоупотребления служебными полномочиями (часть 1 статьи 332 УК Грузии). Максимальное наказание за это преступление – лишение свободы на срок до трех лет.
