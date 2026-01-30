Cуд назначил бывшему председателю сакребуло Чохатаури залог в 30 тыс лари

Озургетский районный суд назначил бывшему председателю сакребуло Чохатаури Давиту Шарашидзе меру пресечения в виде залога в размере 30 000 GEL, сообщает TV Pirveli.



Прокуратура требовала заключения Шарашидзе под стражу, однако судья не удовлетворил ходатайство обвинения.



Давит Шарашидзе стал председателем сакребуло Чохатаури после муниципальных выборов 2025 года, но 29 января его отстранили от должности «в связи с текущим расследованием по Уголовному кодексу Грузии».



Прокуратура обвиняет Шарашидзе в групповом насилии.



По версии следствия, 27 января в одном из ресторанов в Озургети Шарашидзе вместе с двумя другими лицами физически напал на сотрудника полиции, который в тот момент не выполнял служебные обязанности. Полицейский получил травмы лица и тела.



По одной из версий, конфликт возник из-за высказываний Давита Шарашидзе о бывшем председателе сакребуло Чохатаури, Иракли Кучава, который является родственником пострадавшего полицейского.



Обвинение предъявлено по статье 126, часть 1 прима, подпункт «б» УК Грузии (насилие, совершённое группой), что предусматривает наказание до 2 лет лишения свободы.



Известно, что на данный момент двое участников инцидента находятся в розыске, и, по информации МВД, проводятся оперативно-розыскные мероприятия для их задержания.





