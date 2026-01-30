В 2025 году 18 судам было отказано во входе в грузинские водыФ

30.01.2026 16:58





По данным Грузинского агентства морского транспорта, режим санкций строго соблюдается. В прошлом году агентство отказало в въезде в территориальные воды Грузии 18 судам, а в этом году — 1 судну.



Агентство выпустило заявление в ответ на статью, опубликованную «ifact», в котором также приводятся статистические данные об отказе во входе судам:



«Мы хотим ответить на дезинформацию, распространенную интернет-изданием «i Fact» в отношении судна «ZHIBEK ZHOLY», которая не соответствует действительности.



Мы также хотели бы отметить, что это не первый случай, и данное интернет-издание неоднократно намеренно распространяло непроверенную и ложную информацию в прошлом.



26 января 2026 года в 17:15 грузовое судно «ZHIBEK ZHOLY», плавающее под флагом Казахстана, вошло в морской порт Батуми. Порт прибытия — Айский.



Судовладелец и фрахтователь судна без экипажа являются компаниями, зарегистрированными в Казахстане и не включенными в какие-либо действующие санкционные списки. Судно имеет действующую, не подпадающую под санкции страховку P&I и действующий класс. При входе в порт все технические и юридические документы судна были проверены в соответствии с установленными процедурами.



Упомянутые в СМИ онлайн-платформы (MarineTraffic, VesselFinder, GlobalFishingWatch) не являются официальными инструментами мониторинга, и их данные не могут использоваться для принятия административных решений.



Грузинское агентство морского транспорта контролирует движение судов с помощью официальных навигационных и мониторинговых систем, в том числе: береговой AIS, RADAR, LRIT и других профессиональных систем.



Судно вошло в грузинский порт открыто и на законных основаниях. Не было никаких правовых оснований для ограничения его входа.



С 2022 года указанное судно заходило в порты Казахстана, Египта, Кабо-Верде, Малайзии, Вьетнама, Китая, Гонконга, Объединенных Арабских Эмиратов, Грузии, Турции и Туниса.



Грузинское агентство морского транспорта строго соблюдает режим санкций. Только за последние годы агентство отказало во въезде в территориальные воды Грузии:



В 2022 году – 13 судов.



В 2023 году – 9 судов.



В 2024 году – 15 судов.



В 2025 году – 18 судов.



В 2026 году (по состоянию на 29 января) – 1 судно.



Агентство действует в полном соответствии со своими международными обязательствами и национальным законодательством и принимает решения на основе фактов и официальных правовых механизмов, а не спекуляций», — говорится в заявлении.





