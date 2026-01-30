В Рикотском туннеле перевернулся грузовик - туннель закрыт

30.01.2026 18:50





В Рикотском автомобильном туннеле перевернулся грузовик. Эту информацию «Интерпрессньюс» подтвердили в Министерстве внутренних дел.



На данном этапе неизвестно, есть ли пострадавшие или что стало причиной аварии, однако по распространившейся информации, это повлекло закрытие туннеля, и движение автотранспорта перенаправляется на объездную дорогу.







