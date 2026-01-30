|
В Рикотском туннеле перевернулся грузовик - туннель закрыт
30.01.2026 18:50
В Рикотском автомобильном туннеле перевернулся грузовик. Эту информацию «Интерпрессньюс» подтвердили в Министерстве внутренних дел.
На данном этапе неизвестно, есть ли пострадавшие или что стало причиной аварии, однако по распространившейся информации, это повлекло закрытие туннеля, и движение автотранспорта перенаправляется на объездную дорогу.
