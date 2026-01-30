|
|
|
В Аджарии резко увеличили выплаты для долгожителей до 5 000 лари
30.01.2026 21:23
В Аджарии единовременная финансовая помощь для граждан в возрасте 100 лет и старше увеличена с 1 500 до 5 000 лари. Об этом заявил председатель правительства Аджарии Сулхан Тамазашвили на заседании правительства, состоявшемся сегодня.
«Столетний жизненный путь заслуживает особого уважения. Для нас важно заботиться о старшем поколении и создавать достойные социальные условия», — отметил Тамазашвили.
В настоящее время в регионе проживают 29 граждан в возрасте 100 лет и более. Самой пожилой жительнице Аджарии — 111 лет.
Сегодня в муниципалитете Кобулети, в селе Аламбари, 101 год исполнился Тинатин Микеладзе. Председатель правительства Аджарии вместе с министром здравоохранения региона и мэром Кобулети лично поздравили её с юбилеем.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна