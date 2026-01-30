В Аджарии резко увеличили выплаты для долгожителей до 5 000 лари

30.01.2026 21:23





В Аджарии единовременная финансовая помощь для граждан в возрасте 100 лет и старше увеличена с 1 500 до 5 000 лари. Об этом заявил председатель правительства Аджарии Сулхан Тамазашвили на заседании правительства, состоявшемся сегодня.



«Столетний жизненный путь заслуживает особого уважения. Для нас важно заботиться о старшем поколении и создавать достойные социальные условия», — отметил Тамазашвили.



В настоящее время в регионе проживают 29 граждан в возрасте 100 лет и более. Самой пожилой жительнице Аджарии — 111 лет.



Сегодня в муниципалитете Кобулети, в селе Аламбари, 101 год исполнился Тинатин Микеладзе. Председатель правительства Аджарии вместе с министром здравоохранения региона и мэром Кобулети лично поздравили её с юбилеем.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





