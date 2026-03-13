В Кутаиси от послеродовых осложнений скончалась 20-летняя девушка

13.03.2026 11:38





В смерти в одной из клиник в Кутаиси 20-летней девушки после родов близкие обвиняют врачей.



По существующей информации, 20-летняя Лика Талахадзе родила в роддоме в Сенаки две недели назад, а несколько дней назад ее состояние ухудшилось, и ее перевезли в Кутаиси, но врачам не удалось ее спасти.



В связи с произошедшим в бюро экспертизы было шумно. Родственники требуют расследования факта смерти женщины.





