|
|
|
В Кутаиси от послеродовых осложнений скончалась 20-летняя девушка
13.03.2026 11:38
В смерти в одной из клиник в Кутаиси 20-летней девушки после родов близкие обвиняют врачей.
По существующей информации, 20-летняя Лика Талахадзе родила в роддоме в Сенаки две недели назад, а несколько дней назад ее состояние ухудшилось, и ее перевезли в Кутаиси, но врачам не удалось ее спасти.
В связи с произошедшим в бюро экспертизы было шумно. Родственники требуют расследования факта смерти женщины.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна