Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Кутаиси от послеродовых осложнений скончалась 20-летняя девушка


13.03.2026   11:38


В смерти в одной из клиник в Кутаиси 20-летней девушки после родов близкие обвиняют врачей.

По существующей информации, 20-летняя Лика Талахадзе родила в роддоме в Сенаки две недели назад, а несколько дней назад ее состояние ухудшилось, и ее перевезли в Кутаиси, но врачам не удалось ее спасти.

В связи с произошедшим в бюро экспертизы было шумно. Родственники требуют расследования факта смерти женщины.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна