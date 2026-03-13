В Тбилиси продолжается осуществление инфраструктурных проектов

13.03.2026 16:28





В Тбилиси продолжается осуществление инфраструктурных проектов.



По сообщению мэрии, при согласии местных жителей в IV микрорайоне Варкетили снесут незаконные постройки и гаражи, а на их месте (территория в 3200 квадратных метров) будут зоны отдыха, детская площадка и другие необходимые элементы для досуга граждан.



Не обошли стороной и район ЗаГЭС— рядом с улицей Свободы №12 площадь в 2500 квадратных метров обзаведется детской площадкой, фитнес-зоной и другой инфраструктурой.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





