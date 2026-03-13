|
|
|
В Центральном парке Батуми демонтировали каменные скамейки
13.03.2026 17:14
В Центральном парке Батуми демонтировали каменные скамейки. Ранее мэрия потратила почти 1 млн лари на закупку каменных скамеек и другого инвентаря для парка.
Теперь эти скамейки передадут в Альпийский ботанический сад Годердзи, расположенный в Хуло. В самом же центральном парке их уже заменили деревянными скамейками.
В мэрии Батуми сообщили, что каменные скамейки очистят и приведут в порядок, после чего установят в альпийском ботаническом саду. Что касается новых деревянных скамеек, они были закуплены через государственный тендер, а бюджет закупки составил 68 тысяч лари.
Различные каменные скамейки и другой парковый инвентарь были приобретены мэрией в 2021 году — тогда на это было потрачено 997 600 лари. В тендере участвовала только одна компания — ООО «Геолоди», которая и стала победителем.
Отмечается, что каменные скамейки оказались неудобными как летом, так и зимой.
|
|
|
