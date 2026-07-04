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Департамент миграции Грузии задержал 50 иностранцев в результате мер по контролю за миграцией
04.07.2026 11:08
Сотрудники Департамента миграции Министерства внутренних дел в масштабах страны провели специальные меропрития в рамках контроля за миграцией.
В результате комплексных мер задержаны 50 нелегальных иммигрантов, в том числе граждане Индии, Вьетнама, Туркменистана, России, Кыргызстана, Судана, Пакистана, Узбекистана, Азербайджана, Таджикистана, Иордании, Нигерии, Бангладеш, Уганды и Кении.
В рамках специальных мер по контролю за миграцией сотрудники департамента проверяли конкретные локации и объекты различного назначения с целью выявления иностранных граждан, находящихся в Грузии без законных оснований.
Установлено, что задержанные находятся в стране с нарушением требований, установленных Законом Грузии «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства».
В настоящее время задержанные содержатся во временном центре размещения Департамента миграции. Ведутся соответствующие процедуры по их выдворению из страны.
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