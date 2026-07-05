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У водопада в Тбилисском ботаническом саду планируют построить панорамную площадку


05.07.2026   19:14


Власти планируют обустроить панорамную смотровую площадку у водопада в Тбилисском национальном ботаническом саду. Администрация уже объявила тендер на разработку проекта и проведение необходимых исследований, пишет агентство bm.ge.

Начальная стоимость закупки составляет 85 тыс. лари. Победитель тендера должен в течение 100 дней подготовить техническое исследование, проектно-сметную документацию, а также осуществлять авторский надзор за строительством. Прием заявок пройдет с 11 по 13 июля.

Необходимость строительства объясняют тем, что после крупного камнепада весной 2024 года подходы к водопаду были полностью закрыты. Экспертиза рекомендовала прекратить движение посетителей и сотрудников в этой зоне из-за сохраняющейся опасности новых обрушений.

Как отмечается в тендерной документации, остановить процесс камнепадов технически невозможно, поэтому администрация решила создать безопасную смотровую площадку, с которой посетители смогут любоваться одним из главных символов ботанического сада — 26-метровым водопадом.

Проект также предусматривает реконструкцию пешеходных дорожек и устройство нескольких ярусов скамей. Конструкцию планируют выполнить из металла и дерева, чтобы она максимально гармонично вписалась в природный ландшафт.


Источник: Новости - Грузия
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