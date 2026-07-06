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В Батуми спасатели ищут мужчину, пропавшего в море


06.07.2026   10:48


В Батуми продолжаются поисково-спасательные работы после исчезновения мужчины в море.

По словам очевидцев, мужчина вошёл в воду и вскоре исчез из виду. По их мнению, существует высокая вероятность, что он утонул.

В Службе по управлению чрезвычайными ситуациями сообщили, что мужчина до сих пор не найден.

Поисково-спасательная операция продолжается в непрерывном режиме.


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