В Батуми спасатели ищут мужчину, пропавшего в море

06.07.2026 10:48





В Батуми продолжаются поисково-спасательные работы после исчезновения мужчины в море.



По словам очевидцев, мужчина вошёл в воду и вскоре исчез из виду. По их мнению, существует высокая вероятность, что он утонул.



В Службе по управлению чрезвычайными ситуациями сообщили, что мужчина до сих пор не найден.



Поисково-спасательная операция продолжается в непрерывном режиме.





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