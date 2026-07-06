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Кавелашвили выступитна первом Глобальном диалоге ООН по вопросам управления ИИ


06.07.2026   12:03


Президент Грузии Михаил Кавелашвили выступит с речью в Женеве на первом Глобальном диалоге ООН по вопросам управления искусственным интеллектом.

Как сообщает Администрация президента Грузии, целью Глобального диалога является обсуждение международного сотрудничества между государствами — членами ООН, обмен опытом и проведение открытых инклюзивных дискуссий по вопросам искусственного интеллекта.

Кроме того, как сообщается, сегодня президент Грузии также проведет встречу с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.


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