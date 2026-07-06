Движение на площади Первой Республики будет временно ограничено с 7 по 21 июля

06.07.2026 12:06





В связи с организацией открытого просмотра матчей Чемпионата мира по футболу с 23:00 7 июля до 08:00 21 июля на площади Первой Республики в Тбилиси будет полностью ограничено движение автотранспорта. Об этом сообщает мэрия Тбилиси.



По информации мэрии, временное ограничение коснется участка дороги от пересечения проспекта Шота Руставели с площадью Первой Республики до пересечения с улицей Мераба Костава.



«В период действия ограничений автомобили не смогут двигаться с проспекта Руставели (от »Оливкового дерева») в направлении площади Первой Республики. Транспорт, следующий по проспекту Руставели в сторону улицы Коставы, сможет продолжить движение только по улицам Михаила Джавахишвили и Мераба Костава.



Автомобили, движущиеся по улице Михаила Джавахишвили, не смогут выехать на площадь Первой Республики и будут следовать в направлении Тбилисского государственного концертного зала. С улицы Костава движение будет возможно только в направлении проспекта Руставели и площади Свободы.



Что касается общественного транспорта, изменения коснутся маршрутов автобуса №359 и микроавтобуса №457.



Автобус №359 при движении с улицы Марджанишвили в направлении Ваке после улицы Михаила Джавахишвили больше не будет заезжать на площадь Первой Республики, а продолжит движение по улице Костава, после чего проследует по установленному маршруту. В обратном направлении маршрут не изменится.



Кроме того, микроавтобус №457 при движении с улицы Марджанишвили в направлении проспекта Руставели после улицы Михаила Джавахишвили также не будет заезжать на площадь Первой Республики. Он продолжит движение по улице Табукашвили, затем через улицу Лагидзе выедет на проспект Руставели и далее проследует по установленному маршруту. В обратном направлении маршрут также останется без изменений», — говорится в сообщении мэрии Тбилиси.







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