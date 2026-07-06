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Незаконное консервное производство закрыли в Гори


06.07.2026   15:28


В Гори инспекторы Национального агентства продовольствия во время внеплановой проверки обнаружили нелегальное консервное предприятие, работавшее с грубыми нарушениями требований безопасности.

Проверка выявила критические несоответствия санитарным и производственным нормам. Кроме того, выяснилось, что предприниматель вел деятельность без регистрации в государственном реестре экономической деятельности, что само по себе является нарушением законодательства.

По итогам инспекции владелец предприятия был оштрафован, а производство полностью остановлено. Возобновить работу предприятие сможет только после устранения всех выявленных нарушений и официальной регистрации.

Национальное агентство продовольствия вновь призвало всех операторов рынка вести деятельность исключительно в соответствии с требованиями законодательства, соблюдая установленные нормы безопасности.


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