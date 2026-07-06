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Датунашвили: НА ПА ОБСЕ Грузия представлена группировкой предателей Родины
06.07.2026 16:11
Делегация Грузии на сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Гааге представлена группировкой предателей Родины. Предатели Родины: Леван Махашвили, Николоз Самхарадзе и другие пытаются действовать против граждан Грузии в интересах российских спецслужб, — заявил представитель коалиции «Лело — Сильная Грузия» Тазо Датунашвили.
По его словам, «бандитов и слуг России никто не признает легитимными и равноправными партнерами до тех пор, пока они не вернут государство Грузия и жизнь ее граждан в нормальное русло».
«Вместо того чтобы на Парламентской ассамблее ОБСЕ пообещать партнерам и друзьям, что власти Грузии сделают все для отмены античеловеческих, антигуманных и антиконституционных поправок, которые они вносят в грузинское законодательство на протяжении последних двух лет и которые ограничивают права наших граждан, они, как настоящие предатели Родины и агенты российских спецслужб, пытаются добиться исключения из резолюции тех пунктов, которые описывают существующую в Грузии кошмарную реальность, когда граждане страны больше не имеют права на свободу собраний, свободу выражения мнения и свободу слова, когда люди подвергаются преследованию по политическим мотивам, в стране есть политические заключенные, а преследованию подвергаются все, кому не нравится Иванишвили.
Они хотят исключить эти пункты и представить вассальный режим террористической, кровавой России как равноправного партнера цивилизованного мира.
Никто не признает бандитов и слуг России легитимными и равноправными партнерами до тех пор, пока они не вернут государство Грузия и жизнь ее граждан в нормальное русло», — заявил Тазо Датунашвили.
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