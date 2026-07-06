МВД приобрело специальную аппаратуру для проверки шума автомашин

06.07.2026 15:45





С целью ещё более эффективного обеспечения соблюдения правопорядка издан приказ министра внутренних дел Грузии, которым определены порядок и условия проверки уровня шума, возникающего при эксплуатации транспортного средства, посредством сертифицированного портативного аппарата. Об этом распространяет информацию МВД.



«С первого сентября текущего года уполномоченные подразделения министерства внутренних дел будут осуществлять проверку уровня шума, возникающего при эксплуатации транспортного средства в условиях дорожного движения, посредством приобретённого ведомством комплекта портативного устройства для измерения уровня шума, соответствующего международному стандарту ISO 5130:2019.



Допустимые нормы шума, возникающего при эксплуатации транспортных средств, регулируются соответствующим постановлением Правительства Грузии.



Согласно постановлению, в населённых пунктах в ночные часы — с 23:00 до 08:00 — шум, возникающий при эксплуатации транспортного средства, не должен превышать 80 децибел.



Согласно Кодексу Грузии об административных правонарушениях, управление транспортным средством, шум которого при эксплуатации превышает норму, установленную законодательством Грузии, влечёт наложение штрафа в размере 100 лари и уменьшение на 10 баллов баллов, присвоенных водительскому удостоверению; повторное совершение того же деяния — наложение штрафа в размере 200 лари и уменьшение баллов водительского удостоверения на 20 баллов; а третий и каждый последующий случай — наложение штрафа в размере 300 лари и уменьшение баллов водительского удостоверения на 30 баллов.



Сотрудники министерства внутренних дел с целью обеспечения правопорядка и безопасности граждан продолжат в активном режиме проведение соответствующих мероприятий, в том числе администрирование дорожного движения и реагирование на дорожные нарушения», — говорится в информации МВД.







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