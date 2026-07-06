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Суд приговорил бывшего министра обороны Грузии Бачо Ахалая к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы


06.07.2026   15:44


Бывший министр обороны Бачо Ахалая, которого обвиняли из-за произнесенной в суде фразы: «Бидзина Иванишвили и его власть должны быть свергнуты», признан виновным.

Соответствующее решение принял судья Тбилисского городского суда Ромео Ткешелашвили.

Согласно решению суда, Бачо Ахалая приговорен к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Ахалая не присутствовал при оглашении приговора, в связи с чем не воспользовался правом на последнее слово.

Напомним, обвинение Бачо Ахалая было предъявлено из-за произнесенной в суде фразы: «Я считаю, что Бидзина Иванишвили и его власть должны быть свергнуты».

Ахалая было предъявлено обвинение по статье 317-й Уголовного кодекса Грузии, предусматривающей публичные призывы к насильственной смене конституционного строя Грузии и свержению государственной власти. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.


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