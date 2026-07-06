Суд приговорил бывшего министра обороны Грузии Бачо Ахалая к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы

06.07.2026 15:44





Бывший министр обороны Бачо Ахалая, которого обвиняли из-за произнесенной в суде фразы: «Бидзина Иванишвили и его власть должны быть свергнуты», признан виновным.



Соответствующее решение принял судья Тбилисского городского суда Ромео Ткешелашвили.



Согласно решению суда, Бачо Ахалая приговорен к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы.



Ахалая не присутствовал при оглашении приговора, в связи с чем не воспользовался правом на последнее слово.



Напомним, обвинение Бачо Ахалая было предъявлено из-за произнесенной в суде фразы: «Я считаю, что Бидзина Иванишвили и его власть должны быть свергнуты».



Ахалая было предъявлено обвинение по статье 317-й Уголовного кодекса Грузии, предусматривающей публичные призывы к насильственной смене конституционного строя Грузии и свержению государственной власти. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





