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В Батуми начали масштабную зачистку парковок


09.07.2026   11:32


Власти Батуми перешли к активным действиям против самовольного захвата парковочных мест. Муниципальная инспекция начала массовый демонтаж ограничительных барьеров и других конструкций, которыми жители и компании годами резервировали общественные парковки для личного пользования.

Параллельно в центральной части города освобождают парковочное пространство от брошенных, неисправных и коммерческих автомобилей, которые надолго занимают дефицитные места. Главная задача — увеличить количество доступных парковочных мест.

Одновременно инспекторы усилили контроль за нарушениями правил стоянки. Под постоянным мониторингом находятся автомобили, припаркованные на тротуарах, автобусных остановках, велодорожках, местах для людей с инвалидностью, а также другие нарушения, за которые предусмотрена принудительная эвакуация.

При стремительном росте числа автомобилей освобождение незаконно занятых мест становится одним из самых быстрых и эффективных способов снизить нагрузку на уличную сеть и сделать передвижение безопаснее для жителей.

Власти напоминают: самовольное ограждение общественных парковочных мест запрещено. За нарушение предусмотрены штрафы — 500 лари для физических лиц и 2 000 лари для юридических лиц.


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