|
|
|
В Батуми начали масштабную зачистку парковок
09.07.2026 11:32
Власти Батуми перешли к активным действиям против самовольного захвата парковочных мест. Муниципальная инспекция начала массовый демонтаж ограничительных барьеров и других конструкций, которыми жители и компании годами резервировали общественные парковки для личного пользования.
Параллельно в центральной части города освобождают парковочное пространство от брошенных, неисправных и коммерческих автомобилей, которые надолго занимают дефицитные места. Главная задача — увеличить количество доступных парковочных мест.
Одновременно инспекторы усилили контроль за нарушениями правил стоянки. Под постоянным мониторингом находятся автомобили, припаркованные на тротуарах, автобусных остановках, велодорожках, местах для людей с инвалидностью, а также другие нарушения, за которые предусмотрена принудительная эвакуация.
При стремительном росте числа автомобилей освобождение незаконно занятых мест становится одним из самых быстрых и эффективных способов снизить нагрузку на уличную сеть и сделать передвижение безопаснее для жителей.
Власти напоминают: самовольное ограждение общественных парковочных мест запрещено. За нарушение предусмотрены штрафы — 500 лари для физических лиц и 2 000 лари для юридических лиц.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна