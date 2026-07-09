Мэрия Батуми ответила на сообщения по детскому саду №29 в Гонио

09.07.2026 11:43





Мэрия Батуми распространила разъяснение по поводу территории детского сада №29 в Гонио.



В ведомстве заявляют, что ремонт сада начался в 2023 году через Муниципальный фонд развития, однако работы не были завершены из-за проблем с подрядчиком.



После новой экспертизы было установлено, что восстановление существующего здания нерентабельно. Поэтому здание планируют снести и построить новый детский сад.



При этом, по данным мэрии, нынешний участок уже не соответствует действующим строительным нормам для нового сада нужной вместимости. Поэтому сейчас в Гонио подбирают другой участок, рассчитанный на имеющееся количество детей.



В мэрии подчёркивают, что воспитанники детского сада №29 продолжают обучение без перерывов — их распределили по другим детским садам.



Также в мэрии заявили, что информация о якобы планируемой продаже нынешней территории не соответствует действительности.



По данным ведомства, в Батуми сейчас строятся новые детские сады в I переулке Иване Месхи, на улице Нико Мусхелишвили и на проспекте Придона Халваши.



До конца года в рамках строительства и реабилитации в Батуми планируют ввести в эксплуатацию 8 детских садов, которые смогут принять около 1320 детей.





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