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Мэрия Батуми ответила на сообщения по детскому саду №29 в Гонио
09.07.2026 11:43
Мэрия Батуми распространила разъяснение по поводу территории детского сада №29 в Гонио.
В ведомстве заявляют, что ремонт сада начался в 2023 году через Муниципальный фонд развития, однако работы не были завершены из-за проблем с подрядчиком.
После новой экспертизы было установлено, что восстановление существующего здания нерентабельно. Поэтому здание планируют снести и построить новый детский сад.
При этом, по данным мэрии, нынешний участок уже не соответствует действующим строительным нормам для нового сада нужной вместимости. Поэтому сейчас в Гонио подбирают другой участок, рассчитанный на имеющееся количество детей.
В мэрии подчёркивают, что воспитанники детского сада №29 продолжают обучение без перерывов — их распределили по другим детским садам.
Также в мэрии заявили, что информация о якобы планируемой продаже нынешней территории не соответствует действительности.
По данным ведомства, в Батуми сейчас строятся новые детские сады в I переулке Иване Месхи, на улице Нико Мусхелишвили и на проспекте Придона Халваши.
До конца года в рамках строительства и реабилитации в Батуми планируют ввести в эксплуатацию 8 детских садов, которые смогут принять около 1320 детей.
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