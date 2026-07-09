Синоптики предупредили Грузию о волнах 40-градусной жары и засухе

09.07.2026 11:37





Как сообщает Национальное агентство окружающей среды, средняя температура воздуха на протяжении сезона будет превышать климатическую норму, а вот дождей, наоборот, может не хватить.



Руководитель отдела климатического управления ведомства Хатуна Кокосадзе озвучила подробный прогноз по регионам. В отдельные периоды столбики термометров будут преодолевать психологические отметки:



- на равнинах и в низменностях воздух раскалится до +39…+42 °C;

- в горных районах ожидается жара до +37…+40 °C;

- в высокогорье термометры покажут до +33…+37 °C.



По словам Кокосадзе, в течение лета Грузию ждут классические для этого сезона, но от этого не менее опасные погодные аномалии — засуха и сильные волны жары.



Синоптики также предупреждают, что периоды экстремального зноя могут резко сменяться шквалистыми локальными ливнями. Но в целом количество же дождей за сезон прогнозируется либо в пределах нормы, либо заметно ниже нее.





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