В Тбилиси ведутся интенсивные работы по расчистке поврежденной в результате ливня инфраструктуры

15.08.2026 14:31





В столице интенсивно продолжаются работы по очистке повреждённой в результате обильных осадков, выпавших в ночь на 14 августа, инфраструктуры и улиц, - об этом говорится в информации, распространённой Тбилисской мэрией.



По данным мэрии, как и минувшей ночью, в процессе задействованы сотрудники всех соответствующих служб Тбилисской мэрии, районных администраций и Службы управления чрезвычайными ситуациями Министерства внутренних дел.



«В целях оперативного устранения возникших проблем Служба ливневых и дренажных сетей ООО «Тбилсервис групп» продолжает работать в чрезвычайном режиме. Работы по очистке и откачке воды активно проводятся по всему городу.



Мобильные группы «Тбилсервис групп» локально распределены по проблемным точкам, где из-за обильных осадков затруднено передвижение или возникла опасность.



В ликвидационных работах в полном объёме задействованы как специальная тяжёлая техника, так и сотрудники «Тбилсервис групп». Параллельно промываются ливневые сети, которые в результате обильных осадков заполнились различными видами отходов, а также очищаются ливневые колодцы. В течение всей ночи в непрерывном режиме проводилась очистка проезжей части от грунта, принесённого селевым потоком», — говорится в информации.



«Обильные осадки, выпавшие в столице, создали проблемы во всех десяти районах. На проезжую часть вынесло камни и щебень. Наши сотрудники в круглосуточном режиме проводят очистительные работы. Особенно интенсивные осадки выпали в районах Ваке, Мтацминда и Крцаниси. Более 500 сотрудников и 30 единиц техники мобилизованы на всех участках и задействованы в ликвидационных работах. Процесс будет продолжаться до полного устранения проблем», — заявил руководитель «Тбилсервис групп» Георгий Папава.



По информации мэрии, осадки особенно затронули жителей районов Чугурети, Ваке, Крцаниси и Мтацминда. Были затоплены частные дома и подвалы, а в Окрокана, на улице Цюрихской, 21, обрушилась подпорная грунтовая стена. Кроме того, по всему городу были затоплены улицы и территории возле нескольких станций метро.



«В результате сильного дождя в районе Надзаладеви, на улице Санерге, сошёл грунт, в результате чего была повреждена стена одного из жилых домов. В результате происшествия никто не пострадал. Семье из трёх человек администрация Надзаладеви предложила временно переехать в альтернативное помещение.



Кроме того, на фасадах нескольких зданий, расположенных в разных районах, обрушилась штукатурка. На улице Бахтриони автомобили оказались засыпаны грунтом, сошедшим со склона. Что касается Легвтахеви, разлившаяся река уже вернулась в своё прежнее русло, и в ближайшие дни территория будет очищена.



Представители Тбилисской мэрии в непрерывном режиме осуществляют мониторинг и остаются на местах до полного устранения проблемы. На звонки, поступающие на горячую линию, осуществляется незамедлительное реагирование. В случае необходимости граждане могут воспользоваться горячей линией Тбилисской мэрии — 032 2 72 22 22», — говорится в информации.





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