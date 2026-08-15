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Мэрия Тбилиси: В Легвтахеви ведется уборка территории, задействованы все соответствующие службы


15.08.2026   18:07


В Легвтахеви пешеходные дорожки очищаются от веток и различного мусора, привнесенного проливными дождями. Работы проводят сотрудники ООО «Тбилсервис Групп» и «Экосервис Групп», – информирует мэрия Тбилиси.

Согласно сообщению, директор «Тбилсервис Групп» Георгий Папава на месте ознакомился с работами по ликвидации последствий, вызванных вчерашним проливным дождем.

Руководитель отдела оценил скоординированные действия аварийно-спасательных бригад и обеспечил максимальную мобилизацию технических ресурсов на месте.

Мобильные бригады «Тбилсервис Групп» локально распределены по тем точкам, где передвижение затруднено или создана опасность из-за проливных дождей. В процессе ликвидации в полной мере задействованы как специальная техника, так и живая сила. Одновременно проводится очистка дренажных сетей и колодцев, заполнившихся различными видами отходов в результате проливных дождей, а также проводится очитска доорг от грунта и ила. В результате сильных дождей в столице подтопило улицы, подвалы и территорию вокруг нескольких станций метро. Для оперативного устранения возникших проблем дренажная служба и служба очистки компании «Тбилсервис Групп» продолжают работать в круглосуточном чрезвычайном режиме.


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