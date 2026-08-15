«Имеди» удерживается в лидерах рекламного рынка Грузии, несмотря на санкции Великобритании

15.08.2026 18:57





Провластный телеканал «Имеди» сохраняет лидирующие позиции на рекламном рынке Грузии, несмотря на санкции Великобритании и потерю крупных иностранных спонсоров. Это следует из отчета Национальной комиссии по коммуникациям Грузии (ComCom).



По итогам второго квартала 2026 года «Имеди» заработал на коммерческой рекламе более 8 млн лари. Это почти на 48% больше, чем за аналогичный период прошлого года, хотя канал и уступил многолетнее первое место «Рустави 2».



Суммарно во втором квартале 2026 года коммерческие рекламные доходы грузинских телеканалов выросли на 53,5% в годовом выражении и достигли 24 млн лари.



Как распределились доходы медиарынка

«Рустави 2» — 10 млн лари (рост почти в 3 раза ко II кварталу 2025 года);

«Имеди» — 8,07 млн лари (+48% год к году);

TV Pirveli — 1,4 млн лари (падение на 12%);

POSTV — 1,2 млн лари (падение на 25%).



Оппозиционный телеканал Formula не предоставил данные регулятору, поэтому его доходы в отчете не приводят.



В феврале 2026 года Великобритания ввела финансовые санкции против «Имеди» и POSTV, обвинив в распространении дезинформации о войне России против Украины. Премьер Ираклий Кобахидзе расценил это решение, как «беспрецедентную атаку» на свободу слова. Он обещал, что власти позаботятся о «полной защите» прав этих телекомпаний и их журналистов, одновременно подчеркивая, что «Имеди» — самый рейтинговый телеканал страны.



Известно, что из-за санкций в июне 2026 года международные гиганты Procter & Gamble (P&G) и Nestlé официально прекратили сотрудничество с «Имеди». Кроме того, телеканал был вынужден отказаться от популярного шоу «Танцы со звездами», которое лицензировало коммерческое отделение Би-би-си.



Если сравнивать с предыдущими кварталами, доходы «Имеди» просели (на 25% к I кварталу 2026 года и на 58% к IV кварталу 2025 года). Однако масштабного падения выручки год к году не произошло из-за поддержки со стороны местных крупных брендов.



Кто продолжает платить «Имеди»



Грузинская служба Радио Свобода, изучившая отчетность ComCom, составила список крупнейших рекламодателей канала:



Свыше 500 тыс. лари потратили строительные компании Anagi и Avenue by Orbi, а также производитель кофе Meama (последний также входит в топ спонсоров подсанкционного POSTV).



От 100 до 500 тыс. лари потратили фармацевтические сети Aversi и PSP, а также Borjomi, Coca-Cola Bottlers Georgia, McDonald’s, Georgian Beer Company. В фармкомпаниях заявили, что работают через посредников по ранее утвержденным бюджетам.



Из зарубежных брендов в эфире «Имеди» сохраняются ролики Ferrero Russia, Colgate-Palmolive Russia, украинской Roshen и Samsung.



Источник: Новости - Грузия

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