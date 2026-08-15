В июле в Грузии почти 800 водителей оштрафовали за грязный выхлоп

15.08.2026 18:36





За июль 2026 года автомобилистам в Грузии выписали 787 штрафов из-за превышения норм выхлопов. Об этом сообщает Департамент по надзору за окружающей средой Грузии.



Больше всего нарушений — 484 — зафиксировали в Тбилиси, 126 — в Кутаиси, 115 — в Батуми, 62 — в Рустави.



683 штрафа оформили на физических лиц, 104 — на юридических. Из них 469 были водителями легковых автомобилей, 299 — микроавтобусов, 19 — грузовиков.



С начала года, за январь-июль, департамент составил 5362 штрафов за грязный выхлоп.



Мониторинг машин в четырех крупнейших городах Грузии запустили в сентябре 2023 года. Мобильные бригады департамента эконадзора останавливают автомобили с заметным дымом из выхлопной трубы и проверяют их на месте. Одновременно они следят за качеством топлива на автозаправочных станциях. Цель — улучшить качество воздуха.



За превышение содержания вредных веществ в выхлопе физическое лицо штрафуют на 100 лари, юридическое — на 500 лари. За повторное нарушение физлицам выписываю штраф в 300 лари, а юрлицам — в 1,5 тысячи лари. Третье нарушение для физических лиц наказывается штрафом в размере 600 лари, а для юридических лиц – штрафом в размере 3 тысяч лари.



Если штраф оплачивается в течение 10 дней с момента оформления, сумма уменьшается на 20%.





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