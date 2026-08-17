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Телавскому муниципалитету выделено 500 000 лари на ликвидацию последствий стихии
17.08.2026 10:55
Для проведения мероприятий по ликвидации последствий стихийного бедствия Телавскому муниципалитету выделены средства из резервного фонда правительства Грузии. Информацию распространяет Администрация правительства Грузии.
По их же информации, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
Согласно распоряжению, Министерство финансов Грузии выделило Телавскому муниципалитету 500 000 лари из резервного фонда правительства.