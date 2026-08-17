Телавскому муниципалитету выделено 500 000 лари на ликвидацию последствий стихии

17.08.2026 10:55





Для проведения мероприятий по ликвидации последствий стихийного бедствия Телавскому муниципалитету выделены средства из резервного фонда правительства Грузии. Информацию распространяет Администрация правительства Грузии.



По их же информации, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



Согласно распоряжению, Министерство финансов Грузии выделило Телавскому муниципалитету 500 000 лари из резервного фонда правительства.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





