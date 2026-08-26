Финансирование программы предотвращения стихийных бедствий увеличили в Грузии

26.08.2026 18:10





Правительство Грузии увеличило финансирование муниципалитетов по программе предотвращения стихийных бедствий до 13,8 млн лари. Об этом говорится в постановлении правительства от 18 августа, пишет издание BPN.



Согласно предыдущему постановлению, на эти цели было выделено около 7,3 млн лари.



Всего в программе участвуют 17 муниципалитетов.



Контекст. В апреле стало известно, что Национальное агентство окружающей среды Грузии установит системы мониторинга оползней и раннего предупреждения в муниципалитетах Они, Местия, Ахмета и Казбеги.



На проект выделено около 4,2 млн лари. В агентстве отмечают, что рост числа стихийных бедствий в последние годы подтверждает необходимость таких систем в зонах риска.







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