В Тбилиси строят новое административное здание прокуратуры

26.08.2026 18:36





Министр инфраструктуры Грузии Реваз Сохадзе и генеральный прокурор Георгий Гваракидзе вместе с исполнительным директором Фонда муниципального развития Георгием Шония ознакомились с ходом строительства нового административного здания прокуратуры.



В новом комплексе разместятся районные прокуратуры Тбилиси. До сих пор их сотрудники на протяжении многих лет работали в помещениях, расположенных в разных зданиях.



Проект предусматривает строительство четырёхэтажного административного корпуса и двухэтажного центра приёма граждан, где посетители смогут получать необходимые услуги в более комфортных условиях.



Реваз Сохадзе и Гиорги Гваракидзе получили от представителей подрядной компании подробную информацию о выполненных и текущих работах.



Строительство нового административного здания прокуратуры реализует Фонд муниципального развития Министерства инфраструктуры Грузии.





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