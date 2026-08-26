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В Тбилиси строят новое административное здание прокуратуры
26.08.2026 18:36
Министр инфраструктуры Грузии Реваз Сохадзе и генеральный прокурор Георгий Гваракидзе вместе с исполнительным директором Фонда муниципального развития Георгием Шония ознакомились с ходом строительства нового административного здания прокуратуры.
В новом комплексе разместятся районные прокуратуры Тбилиси. До сих пор их сотрудники на протяжении многих лет работали в помещениях, расположенных в разных зданиях.
Проект предусматривает строительство четырёхэтажного административного корпуса и двухэтажного центра приёма граждан, где посетители смогут получать необходимые услуги в более комфортных условиях.
Реваз Сохадзе и Гиорги Гваракидзе получили от представителей подрядной компании подробную информацию о выполненных и текущих работах.
Строительство нового административного здания прокуратуры реализует Фонд муниципального развития Министерства инфраструктуры Грузии.
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