С 1 января в Грузии будет задействована «амнистия» для водителей

01.01.2026 15:31





С 1 января 2026 года водителям, лишённым прав из-за исчерпания балльной системы в Грузии, права будут восстановлены автоматически и вновь будут начислены 100 баллов.



Как сообщают в МВД, всего право управления транспортным средством приостановлено примерно у 35,5 тыс. человек. Амнистия распространяется на тех, кто до 16 декабря 2025 года был лишён прав за исчерпание баллов, оставление места ДТП, вождение в нетрезвом виде или употребление наркотиков. Послабления будут внедряться поэтапно.



Водителям, употреблявшим наркотики (около 3,5 тыс.), потребуется медицинское заключение. Около 11 тыс. человек смогут вернуть права после уплаты штрафов. Для примерно 20 тыс. водителей, лишённых прав за алкоголь или оставление места аварии, информация о восстановлении будет опубликована на сайте МВД до 1 февраля 2026 года.



Парламент также отменил нормы, позволявшие досрочно восстанавливать водительские права после административных правонарушений.





