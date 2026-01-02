Каха Каладзе: Новогодняя деревня будет функционировать до 14 января включительно

02.01.2026 13:01





Новогодняя деревня будет принимать гостей до 14 января включительно, - по информации мэрии Тбилиси, об этом решении мэр Каха Каладзе сообщил в прямом эфире в соцсети.



По его словам, продление этого периода обусловлено особым спросом со стороны общественности.



«Мы анонсировали, что новогодняя деревня будет функционировать до 7 января, однако спрос со стороны общественности и предпринимателей высок. Прежде всего, я хотел бы поблагодарить их за сотрудничество. Мы решили продолжить функционирование новогодней деревни. Активности будут продолжаться до 14 января включительно - представления, концерты и т.д. Мы ждем всех. Поздравляю всех с Бедоба», - сказал Каха Каладзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





