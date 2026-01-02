Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Каха Каладзе: Новогодняя деревня будет функционировать до 14 января включительно


02.01.2026   13:01


Новогодняя деревня будет принимать гостей до 14 января включительно, - по информации мэрии Тбилиси, об этом решении мэр Каха Каладзе сообщил в прямом эфире в соцсети.

По его словам, продление этого периода обусловлено особым спросом со стороны общественности.

«Мы анонсировали, что новогодняя деревня будет функционировать до 7 января, однако спрос со стороны общественности и предпринимателей высок. Прежде всего, я хотел бы поблагодарить их за сотрудничество. Мы решили продолжить функционирование новогодней деревни. Активности будут продолжаться до 14 января включительно - представления, концерты и т.д. Мы ждем всех. Поздравляю всех с Бедоба», - сказал Каха Каладзе.


