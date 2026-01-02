Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

С 1 марта 2026 года будут изменены внутренние транзитные номерные знаки


02.01.2026   16:28


С 1 марта 2026 года будут изменены внутренние транзитные номерные знаки для автомобилей и мотоциклов. Новые модели утверждены постановлением Правительства от 26 декабря 2025 года.

Согласно новым правилам, будет введен новый тип внутренних транзитных номерных знаков – с синей полосой вместо красной. Кроме того, существующие «внутренние транзитные» номерные знаки останутся только «транзитными».

Сервисному агентству МИД поручено обеспечить производство новых номерных знаков и необходимые организационные меры по их выдаче к 1 марта 2026 года. В документе также указано, что срок действия старых внутренних транзитных номерных знаков, выданных до 1 марта и имеющих юридическую силу, будет сохранен в установленном законом порядке.

В то же время, с 1 января 2026 года значительно увеличилась стоимость транзитного номера – с 50 GEL до 370 GEL.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна