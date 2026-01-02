|
С 1 марта 2026 года будут изменены внутренние транзитные номерные знаки
02.01.2026 16:28
С 1 марта 2026 года будут изменены внутренние транзитные номерные знаки для автомобилей и мотоциклов. Новые модели утверждены постановлением Правительства от 26 декабря 2025 года.
Согласно новым правилам, будет введен новый тип внутренних транзитных номерных знаков – с синей полосой вместо красной. Кроме того, существующие «внутренние транзитные» номерные знаки останутся только «транзитными».
Сервисному агентству МИД поручено обеспечить производство новых номерных знаков и необходимые организационные меры по их выдаче к 1 марта 2026 года. В документе также указано, что срок действия старых внутренних транзитных номерных знаков, выданных до 1 марта и имеющих юридическую силу, будет сохранен в установленном законом порядке.
В то же время, с 1 января 2026 года значительно увеличилась стоимость транзитного номера – с 50 GEL до 370 GEL.
