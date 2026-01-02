Владимир Зеленский назначил Кирилла Буданова главой администрации президента

02.01.2026 17:16





Президент Украины Владимир Зеленский назначил начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова руководителем администрации президента, сообщают украинские СМИ со ссылкой на пост Зеленского в Facebook.



«Встретился с Кириллом Будановым и предложил ему возглавить Офис президента Украины. Сейчас Украине нужно больше сосредоточенности на вопросах безопасности, развития Сил обороны и безопасности Украины, а также на дипломатическом треке в переговорах, и Офис президента будет служить выполнению прежде всего таких задач нашего государства», - пишет Зеленский.



По его словам, Буданов имеет специальный опыт на этих направлениях и достаточную силу для достижения результатов.





