Кипр возглавил Совет Евросоюза
02.01.2026 17:19
Кипр стал страной — председателем Совета Европейского союза. По словам президента страны Никоса Христодулидеса, в течение следующих шести месяцев главным приоритетом председательства Кипра будет помощь Украине.
Кроме того, президент Кипра провёл телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам Христодулидеса, они обсудили последние события в рамках достижения мирного соглашения.
«Мы также обсудили план, который Кипр разработал для Украины на период своего председательства. Поддержка Украины будет главным приоритетом председательства Кипра», — написал президент Кипра.
Никос Христодулидес сообщил, что ожидает Владимира Зеленского на церемонии открытия председательства в Кипре 7 января. Со своей стороны, президент Украины поздравил Кипр с началом председательства.
«Мы надеемся, что будут приняты сильные решения, которые укрепят Украину и всю Европу в течение следующих шести месяцев», — написал Владимир Зеленский.
Как пояснил президент Украины, важно, чтобы Украина была среди ключевых приоритетов председательства Кипра.
«Членство Украины в Европейском союзе для нас является одним из гарантов безопасности», — отметил президент Украины.
