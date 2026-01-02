Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Кипр возглавил Совет Евросоюза


02.01.2026   17:19


Кипр стал страной — председателем Совета Европейского союза. По словам президента страны Никоса Христодулидеса, в течение следующих шести месяцев главным приоритетом председательства Кипра будет помощь Украине.

Кроме того, президент Кипра провёл телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам Христодулидеса, они обсудили последние события в рамках достижения мирного соглашения.

«Мы также обсудили план, который Кипр разработал для Украины на период своего председательства. Поддержка Украины будет главным приоритетом председательства Кипра», — написал президент Кипра.

Никос Христодулидес сообщил, что ожидает Владимира Зеленского на церемонии открытия председательства в Кипре 7 января. Со своей стороны, президент Украины поздравил Кипр с началом председательства.

«Мы надеемся, что будут приняты сильные решения, которые укрепят Украину и всю Европу в течение следующих шести месяцев», — написал Владимир Зеленский.

Как пояснил президент Украины, важно, чтобы Украина была среди ключевых приоритетов председательства Кипра.

«Членство Украины в Европейском союзе для нас является одним из гарантов безопасности», — отметил президент Украины.


