Эстонский депутат: Грузия находится в российском лагере
03.01.2026 12:02
«Грузия находится в российском лагере», — написал председатель комитета по внешним связям парламента Эстонии Марко Михкельсон. Эстонский парламентарий отреагировал на публикацию бывшего конгрессмена США Адама Кинзингера, в которой тот задаётся вопросом:
«Почему Грузия допускает российские рейсы в Иран через свою территорию?»
Кинзингер, в свою очередь, ссылается на ресурс Open Source Intel, который пишет:
«Данные сервиса Flightradar24 показывают, что за последние 48 часов как минимум пять российских грузовых самолётов Ил-76 совершили полёты в Тегеран, что указывает на резкий рост незадекларированных российских поставок в Иран».
