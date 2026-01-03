Эстонский депутат: Грузия находится в российском лагере

03.01.2026 12:02





«Грузия находится в российском лагере», — написал председатель комитета по внешним связям парламента Эстонии Марко Михкельсон. Эстонский парламентарий отреагировал на публикацию бывшего конгрессмена США Адама Кинзингера, в которой тот задаётся вопросом:



«Почему Грузия допускает российские рейсы в Иран через свою территорию?»



Кинзингер, в свою очередь, ссылается на ресурс Open Source Intel, который пишет:



«Данные сервиса Flightradar24 показывают, что за последние 48 часов как минимум пять российских грузовых самолётов Ил-76 совершили полёты в Тегеран, что указывает на резкий рост незадекларированных российских поставок в Иран».





