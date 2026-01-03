|
️Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена захвачены и вывезены из страны - Трамп
03.01.2026 13:34
️Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена были захвачены и вывезены из страны. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в сети Х.
«США успешно провели крупномасштабную операцию против Венесуэлы и ее лидера Мадуро, который вместе со своей женой был захвачен и вывезен из страны», - пишет Трамп.
По словам американского президента, операция была проведена совместно с правоохранительными органами США.
Подробности он пообещал сообщить позже во время пресс-конференции в Мар-а-Лаго.
