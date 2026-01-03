Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
️Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена захвачены и вывезены из страны - Трамп


03.01.2026   13:34


️Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена были захвачены и вывезены из страны. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в сети Х.

«США успешно провели крупномасштабную операцию против Венесуэлы и ее лидера Мадуро, который вместе со своей женой был захвачен и вывезен из страны», - пишет Трамп.

По словам американского президента, операция была проведена совместно с правоохранительными органами США.

Подробности он пообещал сообщить позже во время пресс-конференции в Мар-а-Лаго.


