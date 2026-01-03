|
Марко Рубио: Николас Мадуро не является президентом Венесуэлы, он возглавляет наркотеррористическую организацию
03.01.2026 19:25
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Николас Мадуро не является президентом Венесуэлы.
Как написал Рубио в социальной сетяхи, Мадуро является главой наркотеррористической организации «Картель де лос Солес», обвиняемой в контрабанде наркотиков в Соединенные Штаты.
Отметим, что по заявлению президента США Дональда Трампа, американские военные захватили венесуэльского лидера Николаса Мадуро и его жену и вывезли их из страны.