Марко Рубио: Николас Мадуро не является президентом Венесуэлы, он возглавляет наркотеррористическую организацию

03.01.2026 19:25





Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Николас Мадуро не является президентом Венесуэлы.



Как написал Рубио в социальной сетяхи, Мадуро является главой наркотеррористической организации «Картель де лос Солес», обвиняемой в контрабанде наркотиков в Соединенные Штаты.



Отметим, что по заявлению президента США Дональда Трампа, американские военные захватили венесуэльского лидера Николаса Мадуро и его жену и вывезли их из страны.





