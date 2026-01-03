Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Марко Рубио: Николас Мадуро не является президентом Венесуэлы, он возглавляет наркотеррористическую организацию


03.01.2026   19:25


Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Николас Мадуро не является президентом Венесуэлы.

Как написал Рубио в социальной сетяхи, Мадуро является главой наркотеррористической организации «Картель де лос Солес», обвиняемой в контрабанде наркотиков в Соединенные Штаты.

Отметим, что по заявлению президента США Дональда Трампа, американские военные захватили венесуэльского лидера Николаса Мадуро и его жену и вывезли их из страны.


