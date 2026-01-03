|
|
|
Большинство железнодорожных рейсов в Грузии отменены из-за непогоды
03.01.2026 19:26
В Грузии большинство железнодорожных рейсов приостановлены из-за непогоды. Об этом сообщила «Грузинская железная дорога» (ГЖД).
По данным компании, 3 и 4 января отменены как магистральные, так и пригородные поезда. Исключение – лишь для маршрута Тбилиси-Батуми-Тбилиси, на котором продолжат обслуживать пассажиров.
«Из-за сложных метеорологических условий, и особенно плохой погоды в Западной Грузии, на дорогах периодически возникают различные препятствия при движении поездов», – говорится в заявлении.
ГЖД принесла извинения пассажирам и заявила, что возместит стоимость билетов на отмененные рейсы.
Ранее сегодня поезд Тбилиси-Зугдиди встал у села Гоми в Хашурском муниципалитете. Состав несколько часов простоял на путях, после чего пассажирам выделили альтернативный поезд. Причиной остановки ГЖД назвала «техническую неисправность». Неясно, связана ли она с непогодой.
Сложные метеорологические условия сохраняются в Грузии уже больше недели. В горах идет снег, а температура местами опускается до -17 градусов в ночное время. Движение на ряде автомобильных дорог ограничено. По прогнозам синоптиков, холода отступят с 5 января.
|
|
|
