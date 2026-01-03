СМИ: Администрация Трампа сообщила Конгрессу об операции в отношении Мадуро по ее завершении

Администрация Трампа начала сообщать руководство Конгресса и ключевые комитеты об операции по задержанию президента Венесуэлы Николаса Мадуро после ее проведения.



Об этом сообщил CNN в субботу утром источник, знакомый с этим вопросом, передает "Европейская правда".



Администрация обосновала свои действия полномочиями президента Дональда Трампа в соответствии со статьей II Конституции США, которая устанавливает, что президент является главнокомандующим вооруженными силами США.



Ранее этим утром сенатор-республиканец от штата Юта Майк Ли опубликовал в социальных сетях, что госсекретарь Марко Рубио сообщил ему, что эта операция была направлена на защиту американских сотрудников, которые пытались арестовать Мадуро, и является законной в соответствии со статьей II.



Во время предыдущих военных операций США администрации президентов сообщали руководство Конгресса о них заранее, но администрация Трампа часто этого не делала.



Глава аппарата Белого дома Сьюзи Уэйлз в интервью Vanity Fair ранее заявила, что для нанесения ударов по Венесуэле США необходимо согласие Конгресса.



Как сообщалось, Трамп отдал приказ нанести удары по целям в Венесуэле, операция началась в ночь на 3 января. В ответ президент Мадуро обвинил США в военной агрессии. Впрочем, впоследствии военные США схватили Мадуро.



В ЕС после этого напомнили о необходимости соблюдения принципов международного права и призвали к сдержанности после того, как США начали военную операцию против Венесуэлы.



Операцию однозначно осудили такие страны, как Россия, Беларусь и Иран.





