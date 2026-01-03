Мадуро в США предъявили обвинение в наркотерроризме

Генеральный прокурор США Пэм Бонди заявила в субботу, что задержанный венесуэльский лидер Николас Мадуро и его жена "в скором времени столкнутся со всей строгостью американского правосудия на территории США в американских судах".



Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает NBC News.



Мадуро обвиняется в федеральном суде США по меньшей мере по четырем пунктам, включая наркотерроризм и владение оружием "против Соединенных Штатов", заявила Бонди.



Неизвестно, имела ли в виду главный юрист страны только обвинения, изложенные в обвинительном акте, поданном против венесуэльского лидера в 2020 году, или в субботу будут выдвинуты новые или другие обвинения.



Бонди отметила, что Мадуро были обвинены в Южном округе Нью-Йорка, который является той же юрисдикцией, что вынесла обвинительный акт 2020 года против венесуэльского президента. Его жена, Силия Флорес, ранее не была обвинена.



Бонди от имени Министерства юстиции выразила благодарность президенту Трампу "за то, что он имел мужество требовать ответственности от имени американского народа, а также огромную благодарность нашим храбрым военным, которые провели невероятную и чрезвычайно успешную операцию по задержанию этих двух подозреваемых международных наркоторговцев".



Как сообщалось, Трамп отдал приказ нанести удары по целям в Венесуэле, операция началась в ночь на 3 января. В ответ президент Мадуро обвинил США в военной агрессии. Впрочем, впоследствии военные США схватили Мадуро.



В ЕС после этого напомнили о необходимости соблюдения принципов международного права и призвали к сдержанности после того, как США начали военную операцию против Венесуэлы.



Операцию однозначно осудили такие страны, как Россия, Беларусь и Иран.





