Трамп: Прямо сейчас мы принимаем решение о будущем Венесуэлы
03.01.2026 19:43
Президент США Дональд Трамп рассказал о том, какие шаги его администрация рассматривает в плане управления Венесуэлой после захвата в заложники диктатора Николаса Мадуро, сообщает Fox News.
«Ну, мы принимаем это решение прямо сейчас. Мы не можем рисковать и позволить кому-то другому управлять страной и просто продолжать то, что он оставил после себя. Поэтому мы принимаем это решение сейчас. Мы будем очень активно в этом участвовать. И мы хотим свободы для народа», — сказал он в телефонном интервью Fox News сегодня, 3 января.
Трамп заявил, что венесуэльцы очень довольны задержанием Мадуро, «потому что они любят Соединtнные Штаты» и потому что страна при Мадуро была «диктатурой».
По словам Трампа, Мадуро пытался пойти на переговоры.
«Знаете, он пытался договориться в конце», — сказал Трамп Fox News. — «Но я сказал: «Нет, мы не можем этого сделать». То, что он делал с наркотиками, — это плохо».
