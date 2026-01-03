Лауреат Нобелевской премии мира Мария Корина Мачадо обратилась к согражданам: «Венесуэльцы, настал час свободы!»

03.01.2026 19:57





Лауреат Нобелевской премии мира, оппозиционер и противница правительства Николаса Мадуро Мария Корина Мачадо заявила, что гражданам Венесуэлы нужно готовиться к «демократическому переходу» власти после захвата властями США Николаса Мадуро. Мачадо опубликовала свое заявление в социальной сети X, The Insider приводит его целиком:



Венесуэльцы,НАСТАЛ ЧАС СВОБОДЫ!



Николас Мадуро с сегодняшнего дня предстает перед международным правосудием за чудовищные преступления, совершённые против венесуэльцев и граждан многих других стран. Ввиду его отказа принять согласованный выход из кризиса правительство Соединённых Штатов выполнило своё обещание обеспечить соблюдение закона.



Настал час, когда Народный суверенитет и Национальный суверенитет должны восторжествовать в нашей стране. Мы наведём порядок, освободим политических заключённых, построим исключительную страну и вернём наших детей домой.



Мы боролись годами, отдали всё, и это того стоило. То, что должно было произойти, происходит.



Это час граждан. Тех, кто рискнул всем ради демократии 28 июля. Тех, кто избрал Эдмундо Гонсалеса Уррутию законным президентом Венесуэлы, который должен немедленно вступить в исполнение своего конституционного мандата и быть признан Главнокомандующим Национальных вооружённых сил всеми офицерами и солдатами, входящими в их состав.



Сегодня мы готовы обеспечить выполнение нашего мандата и взять власть. Оставайтесь бдительными, активными и организованными до тех пор, пока не будет осуществлён Демократический переход. Переход, которому нужны ВСЕ.



Венесуэльцам, находящимся внутри страны, — будьте готовы запустить в действие то, о чём мы очень скоро сообщим вам через наши официальные каналы.



Венесуэльцам, находящимся за рубежом, — мы нуждаемся в вашей мобилизации, в воздействии на правительства и граждан всего мира и в их вовлечении уже сейчас в масштабную операцию по строительству новой Венесуэлы.



В эти решающие часы примите всю мою силу, мою уверенность и мою любовь. Мы все остаёмся настороже и на связи.



ВЕНЕСУЭЛА БУДЕТ СВОБОДНОЙ!Мы идём рука об руку с Богом — до конца.



Мария Корина Мачадо3 января 2026 года



Ранее Трамп отдал приказ о нанесении ударов по объектам на территории Венесуэлы, включая военные объекты. После этого Трамп объявил, что в результате операции Соединенных Штатов в Венесуэле были захвачены президент и его жена, которых удалось вывезти из страны.



Генеральный прокурор США Памела Джо Бонди сообщила, что Мадуро предъявили официальные обвинения в США. Позже американский Минюст опубликовал обвинительное заключение федерального суда США в адрес Мадуро. В документе сказано, что Мадуро находился в центре коррупционной системы и действовал совместно со своими соучастниками для транспортировки кокаина в Соединенные Штаты. В обвинительном заключении фигурируют в том числе жена и сын Мадуро.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





