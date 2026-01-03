В обвинительном заключении Минюста США фигурируют жена и сын Мадуро: «Наркоторговля сосредоточила власть и богатство в руках семьи»

Американский Минюст опубликовал обвинительное заключение федерального суда США в адрес президента Венесуэлы Николаса Мадуро. В документе сказано, что Мадуро (обвиняемый) находился в центре коррупционной системы и действовал совместно со своими соучастниками для транспортировки кокаина в Соединенные Штаты.



«На протяжении более чем 25 лет руководители Венесуэлы злоупотребляли оказанным им общественным доверием и разлагали некогда легитимные государственные институты, чтобы ввозить тонны кокаина в Соединенные Штаты».



В обвинительном заключении фигурируют в том числе жена и сын Мадуро:



«Наркоторговля в таких масштабах также сосредоточила власть и богатство в руках семьи Мадуро, включая его жену — первую леди Венесуэлы Силию Аделу Флорес де Мадуро, обвиняемую, и сына, депутата Национальной ассамблеи Венесуэлы, Николоса Эрнесто Мадуро Герра, также известного как «Николасито» и «Принц», обвиняемого. Этот цикл коррупции, основанной на наркотиках, наполняет карманы венесуэльских чиновников и членов их семей, одновременно принося выгоду жестоким нарко-террористам, которые действуют на территории Венесуэлы безнаказанно и помогают производить, охранять и переправлять тонны кокаина в Соединенные Штаты».

Согласно обвинительному заключению, обвиняемые подлежат конфискации в пользу США «всего и любого имущества из любых доходов, полученных обвиняемыми прямо или косвенно в результате указанных преступлений».





