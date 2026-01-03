Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
От Тбилисской филармонии к парламенту Грузии проходит шествие протеста


03.01.2026   20:36


Участники акции, собравшиеся у здания Тбилисской филармонии, выдвинулись шествием к парламенту.

Они развернули баннер: "Свободу узникам режима!".

Также протестующие держат в руках флаги Грузии, Украины, США, Великобритании и Евросоюза.

Демонстранты скандируют: "Свободу узникам режима!".

На данном этапе участники акции перекрыли половину проезжей части проспекта Руставели.

На месте мобилизована полиция.


