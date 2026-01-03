От Тбилисской филармонии к парламенту Грузии проходит шествие протеста

03.01.2026 20:36





Участники акции, собравшиеся у здания Тбилисской филармонии, выдвинулись шествием к парламенту.



Они развернули баннер: "Свободу узникам режима!".



Также протестующие держат в руках флаги Грузии, Украины, США, Великобритании и Евросоюза.



Демонстранты скандируют: "Свободу узникам режима!".



На данном этапе участники акции перекрыли половину проезжей части проспекта Руставели.



На месте мобилизована полиция.





