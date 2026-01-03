|
От Тбилисской филармонии к парламенту Грузии проходит шествие протеста
03.01.2026 20:36
Участники акции, собравшиеся у здания Тбилисской филармонии, выдвинулись шествием к парламенту.
Они развернули баннер: "Свободу узникам режима!".
Также протестующие держат в руках флаги Грузии, Украины, США, Великобритании и Евросоюза.
Демонстранты скандируют: "Свободу узникам режима!".
На данном этапе участники акции перекрыли половину проезжей части проспекта Руставели.
На месте мобилизована полиция.
