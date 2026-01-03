Reuters: Вице-президент Венесуэлы находится в России

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес находится в России, сообщили четыре источника Reuters. По их словам, ее брат — председатель Национальной ассамблеи (парламента) Хорхе Родригес — остается в Каракасе. 3 января США провели операцию в Венесуэле: нанесли удары по военным объектам и захватили президента Николаса Мадуро вместе женой Силией Флорес. После этого Родригес выступила с аудиообращением на государственном телевидении, призвав Вашингтон предоставить доказательства того, что они живы.



О том, что вице-президент Венесуэлы находится в Москве, также сообщили испанские СМИ. Министерство иностранных дел России это отрицает. В то же время ведомство рассказало о телефонном разговоре главы МИД Сергея Лаврова с Родригес. Министр выразил поддержку нынешнему правительству республики. Согласно Конституции Венесуэлы, власть переходит вице-президенту, если глава государства не может исполнять свои обязанности. Каракас не делал официальных заявлений о местонахождении Родригес.



Американский президент Дональд Трамп ранее сообщил, что после захвата Мадуро вместе с женой вывезли в США. Там им предъявили обвинения в «наркотерроризме» и хранении оружия. Генпрокурор США Пэм Бонди отметила, что в ближайшее время супруги предстанут перед американским судом.



Тем временем лидер венесуэльской оппозиции лауреат Нобелевской премии мира Мария Корина Мачадо заявила о готовности «навести порядок» в государстве. При этом она выразила мнение, что страну должен возглавить бывший кандидат в президенты Эдмундо Гонсалес Уррутия. Мачадо отметила, что «США выполнили свое обещание обеспечить соблюдение закона» после отказа Мадуро «принять согласованный выход из кризиса», и теперь он предстает перед судом за свои преступления.



Трамп на вопрос, поддержит ли он Мачадо в вопросе перехода власти к оппозиции, сказал, что это «нужно рассмотреть», поскольку в Венесуэле есть вице-президент.





