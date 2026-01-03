Трамп заявил, что США не потеряли ни одного самолета во время операции в Венесуэле

03.01.2026 20:39





Президент США Дональд Трамп во время военной операции Соединенных Шаттов в Венесуэле находился в Мар-а-Лаго вместе с военными генералами. Об этом он 3 января рассказал в телефонном интервью Fox News.



По его словам, они находились в одной комнате и следили за всем происходящим в Венесуэле.



"Я наблюдал за этим буквально так, словно смотрел телевизионное шоу", – сказал Трамп.



Он заявил об отсутствии потерь среди американских войск.



"В общей сложности – 40 человек, и никто не погиб. Мы не потеряли ни одного самолета. Все вернулось назад. Один из них был достаточно серьезно подбит – вертолет, – но мы его вернули", – отметил глава Белого дома.



Он добавил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро в тот момент находился в укрепленном комплексе со стальными дверями.



"Ситуация была чрезвычайно сложной. И, по сути, они [военные США] просто ворвались внутрь – проникли в места, которые, казалось, невозможно было взять штурмом", – сказал американский президент.



США задержали и вывезли из Венесуэлы Мадуро и его супругу Силию Флорес. По данным CBS, их захватило элитное подразделение специального назначения американской армии "Дельта". По словам генпрокурора Пэм Бонди, им выдвинули обвинения в сговоре с целью наркотерроризма, сговоре с целью импорта кокаина, незаконном владении пулеметами и взрывными устройствами, а также в сговоре с целью владения пулеметами и взрывными устройствами против США.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





